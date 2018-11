Comunicazione

Oltre 4.000 i giornalisti accreditati.

Alcuni commenti della stampa:

“... Una mostra unica al mondo...” - Veronica Rodenigo, Il Giornale dell’Architettura

“... The world’s greatest exhibition of architecture...” - Rowan Moore, The Observer

“The Venice Architecture Biennale is a bit like being in a big city, where your every want and need can be satiated.” - Carolina A. Miranda, Los Angeles Times

“Selten hat man eine Architekturbiennale so aufgeräumt, ja geradezu poetisch erlebt wie diese.” “Rarely has an Architecture Biennale been so clean, or even as poetic as this one...” - Laura Weissmüller, Süddeutsche Zeitung

“Expérimenter l’espace mais surtout regarder, sentir... cette biennale réveille nos senses... ” - Béatrice de Rochebouet, Le Figaro

Web e Social Media

Sito ufficiale www.labiennale.org

1.226.384 utenti unici dal 26 maggio al 23 novembre (+ 4,40% rispetto al 2016)

1.962.334 sessioni dal 26 maggio al 23 novembre (+ 10,38% rispetto al 2016)

Dispositivi/ utenti

- su Mobile: 563.296 (+41,25% rispetto al 2016)

- su Desktop: 545.196

- su Tablet: 73.063

FACEBOOK

Fan totali della pagina 341.720

+ 14.656 dall’inizio della Biennale Architettura 2018

(Biennale Architettura 2016: 283.968 follower totali al 27 novembre 2016)

TWITTER

Follower totali della pagina 701.559

(Biennale Architettura 2016: 621.000 follower totali al 27 novembre 2016)

INSTAGRAM

Follower totali della pagina 297.907

+ 80.000 dall’inizio della Biennale Architettura

(Biennale Architettura 2016: 96.800 follower totali al 27 novembre 2016)