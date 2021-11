Biennale College Musica 2022

I nuovi bandi di Biennale College Musica 2022 - rivolti a giovani compositori, compositrici e performer italiani e stranieri di età compresa tra i 18 e i 30 anni - saranno online da oggi, venerdì 26 novembre 2021, fino a lunedì 31 gennaio 2022, data di scadenza per l’iscrizione.

Biennale College Musica 2022 è dedicato al teatro musicale sperimentale, tema scelto dal direttore Lucia Ronchetti per il 66. Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia (Out of Stage, 14 > 25 settembre 2022): “Il nuovo teatro musicale – afferma Lucia Ronchetti - invade da decenni spazi inediti, uscendo dalle scene storiche per creare contesti drammaturgici diversi, utilizzando nuove tecnologie video, tecniche di realtà virtuale e spazializzazione del suono amplificato, secondo forme drammaturgiche diverse e specifiche per ogni progetto. L'innata teatralità del rituale del concerto è ampliata, sviluppando quello che Mauricio Kagel ha definito teatro strumentale, un teatro sonoro non vocale, dove il gesto strumentale diviene performance e l'esecuzione musicale genera nuovi personaggi e nuove presenze sceniche”.

I bandi selezioneranno: