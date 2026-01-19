fbpx La scomparsa del leggendario stilista italiano Valentino Garavani
La scomparsa del leggendario stilista italiano Valentino Garavani
La scomparsa del leggendario stilista italiano Valentino Garavani

Nel 2008 la Biennale Cinema aveva presentato il documentario biografico Valentino: The Last Emperor. Nel 2011 aveva sfilato sul Red Carpet per W.E. di Madonna.



Il Presidente, il Direttore Generale, la Responsabile dell’Archivio Storico, il Direttore Artistico del Settore Cinema, il Consiglio di Amministrazione e La Biennale di Venezia tutta, ricordano con affetto ed enorme ammirazione Valentino Garavani, leggendario stilista e imprenditore italiano, ideatore di un’eleganza classica e senza tempo che coniuga alta moda e modernità, autore per il mondo del cinema di abiti memorabili.

La Biennale di Venezia è onorata di aver presentato nel 2008, alla 65. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Orizzonti Eventi, il documentario biografico Valentino: The Last Emperor di Matt Tyrnauer. Al red carpet della Sala Grande, Valentino era accompagnato da Giancarlo Giammetti, socio e compagno di sempre, e dalla modella Eva Herzigová. Nel 2011 Valentino sfilò ancora sul red carpet del Lido per la proiezione di W.E. – Edward e Wallis, diretto dalla sua amica Madonna.

