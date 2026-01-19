La scomparsa del leggendario stilista italiano Valentino Garavani
Il Presidente, il Direttore Generale, la Responsabile dell’Archivio Storico, il Direttore Artistico del Settore Cinema, il Consiglio di Amministrazione e La Biennale di Venezia tutta, ricordano con affetto ed enorme ammirazione Valentino Garavani, leggendario stilista e imprenditore italiano, ideatore di un’eleganza classica e senza tempo che coniuga alta moda e modernità, autore per il mondo del cinema di abiti memorabili.
La Biennale di Venezia è onorata di aver presentato nel 2008, alla 65. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nella sezione Orizzonti Eventi, il documentario biografico Valentino: The Last Emperor di Matt Tyrnauer. Al red carpet della Sala Grande, Valentino era accompagnato da Giancarlo Giammetti, socio e compagno di sempre, e dalla modella Eva Herzigová. Nel 2011 Valentino sfilò ancora sul red carpet del Lido per la proiezione di W.E. – Edward e Wallis, diretto dalla sua amica Madonna.