Cenni biografici

Emma Dante (Palermo, 1967)

Diplomata nel 1990 all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma, nel 1999 costituisce a Palermo la compagnia Sud Costa Occidentale con la quale vince il premio Scenario 2001 per il progetto mPalermu e il premio Ubu 2002 come novità italiana. Di nuovo premio Ubu 2003 con Carnezzeria come migliore novità italiana e nel 2004 premio “Gassman” come migliore regista italiana e premio della critica per la drammaturgia e la regia. Dallo spettacolo al testo: Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana (Fazi 2007), prefazione di Andrea Camilleri. Nel 2004 è alla Biennale Teatro di Venezia con La scimia, dal racconto Le due zittelle di Tommaso Landolfi. Il suo primo romanzo, Via Castellana Bandiera (Rizzoli 2008) vince il premio Vittorini e Super Vittorini 2009. Romanzo che diventerà film, presentato in concorso alla 70. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2013), Coppa Volpi a Elena Cotta per la miglior interpretazione femminile.

Dal 2000 al 2011 in Italia e all’estero vengono presentati: mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Mishelle di Sant’Oliva, Medea, Il festino, Cani di bancata, Le pulle, La trilogia degli occhiali.

Nel 2009 le viene assegnato il premio Sinopoli per la cultura. Lo stesso anno inaugura la stagione del Teatro alla Scala con la regia di Carmen di Bizet diretta da Daniel Barenboim. Seguono numerose regie d’opera: La muta di Portici di Auber all’Opèra Comique di Parigi (2012), poi ripresa al Teatro Petruzzelli di Bari (2013) e premiata con l’Abbiati (2014); Feuersnot di Strauss (Teatro Massimo, 2014); Gisela! di Henze (Teatro Massimo, 2015); La Cenerentola di Rossini (Teatro dell’Opera di Roma, 2016); Macbeth di Verdi (Teatro Massimo, 2017); La voix Humaine di Poulenc e Cavalleria Rusticana di Mascagni (Teatro Comunale di Bologna, 2017); L’Angelo di Fuoco di Prokof’ev (Teatro dell’Opera di Roma, 2019); La Bohème (Teatro San Carlo, 2021); I vespri siciliani di Verdi (Teatro Massimo, 2022); Les dialogues des Carmélites di Poulenc (Teatro dell’Opera di Roima, 2022); Rusalka di Dvořák (Teatro alla Scala, 2023).

Le sorelle Macaluso, spettacolo del 2014, vince il premio Le Maschere per il miglior spettacolo, il Premio della critica e due Premi Ubu per la regia e per il miglior spettacolo. Nel 2020 diventerà film per la 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, vincendo il Premio Pasinetti per il miglior film e per la migliore interpretazione femminile all’intero cast.

Nel 2014 è nominata direttrice artistica del 67mo ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico di Vicenza e regista principale del Teatro Biondo e della “Scuola dei mestieri dello spettacolo” costituita all’interno del teatro stabile della città di Palermo. Sempre nel 2014 vince il premio De Sica per il teatro e il Premio Ipazia all’eccellenza femminile.

Nel 2017 debutta al Teatro Strehler di Milano Bestie di scena e al 60° edizione Festival dei Due Mondi di Spoleto La scortecata. Al Teatro Greco di Siracusa presenta Eracle di Euripide (2018) e a La Colline Théâtre National di Parigi Fable pour un adieu liberamente ispirata a La Sirenetta di Andersen (2019). Nel 2020 debutta al Piccolo Teatro Grassi di Milano Misericordia, da cui il film omonimo presentato alla 18ma Festa del Cinema di Roma 2023. Nel 2025 debutta L’angelo del focolare al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Ha debuttato in questi giorni alla Comédie-Française con Les femmes savantes di Molière.

Mario Banushi (Atene, 1998)

Mario Banushi è un pluripremiato regista teatrale le cui opere sono state presentate a livello internazionale in città come New York, Londra, Berlino, Milano, Vienna, Montréal e Taipei. La sua pratica artistica si muove tra intimità e mito, memoria e famiglia, articolandosi attraverso un linguaggio teatrale rigorosamente visivo e non verbale.

Nato in Grecia e cresciuto in Albania fino all’età di sei anni per poi tornare in Grecia, il suo universo artistico è plasmato dall’idea di dislocamento, dalle narrazioni familiari e da una sensibilità visiva riconoscibile. Le sue opere sono note per la loro poesia visiva e profondità emotiva, si sviluppano senza parole invitando il pubblico a un’esperienza sensoriale che trascende il teatro convenzionale.

Ha studiato recitazione alla Scuola d’Arte Drammatica del Conservatorio di Atene, diplomandosi nel 2020. Nello stesso anno ha diretto il suo primo cortometraggio, Pranvera, selezionato per il Tirana International Film Festival. Il suo debutto teatrale, Ragada, è stato creato e presentato ad Atene durante il lockdown dovuto alla pandemia, segnando l’inizio di una pratica sviluppata al di fuori degli spazi teatrali tradizionali.

Nel 2023, Banushi ha presentato in anteprima Goodbye, Lindita nell’ambito della Scena Sperimentale del Teatro Nazionale Greco. L’opera ha rapidamente riscosso il favore del pubblico e della critica, portando al tutto esaurito e a inviti a importanti festival internazionali, tra cui il Festival di Vienna, l’International Theatre Amsterdam, l’Adelaide Festival e il BITEF di Belgrado, dove ha ricevuto sia il Premio Speciale Jovan Ćirilov che il Premio Politika per il Miglior Regista. Il suo lavoro successivo, Taverna Miresia – Mario Bella Anastasia, è stato presentato in anteprima al Festival di Epidauro ad Atene per poi girare all’estero, toccando, fra le varie città, Londra, Montréal e Taipei. Insieme alle sue opere precedenti, forma il trittico intitolato Romance Familiare, un ciclo che esplora la memoria familiare attraverso una narrazione teatrale basata sulle immagini e priva di testo. Il suo lavoro è stato presentato dal New York Times e dalla BBC e recensito dal Guardian, Le Monde e Libération, a testimonianza della crescente attenzione internazionale che circonda la sua opera. L’ultima produzione di Banushi, MAMI, è una coproduzione internazionale con i principali festival e istituzioni europei. Presentata in anteprima nel 2025 all’Onassis Stegi, l’opera approfondisce il suo linguaggio poetico e visivo e ha riscosso un grande successo dopo la sua presentazione al Festival di Avignone, dove i critici ne hanno elogiato la precisione emotiva e la maestria visiva. Nel 2025, Mario Banushi ha ricevuto il New Theatre Artist Award dall’Associazione Ellenica dei Critici Teatrali.