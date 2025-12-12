fbpx Biennale Teatro 2025 | Biennale College Teatro: il nuovo bando per attrici e attori
La Biennale di Venezia

Your are here

  1. La Biennale di Venezia
  2. News
  3. Biennale College Teatro: il nuovo bando per attrici e attori
Biennale College Teatro: il nuovo bando per attrici e attori
Teatro -

Biennale College Teatro: il nuovo bando per attrici e attori

Il bando è rivolto ad attrici e attori under 30 provenienti da tutto il mondo. Domande di partecipazione entro il 22 gennaio 2026.

news meno recenti

Biennale College Teatro 2026
Il nuovo bando

Al via venerdì 12 dicembre 2025 il nuovo bando internazionale di Biennale College Teatro dedicato ad attrici e attori under 30 provenienti da tutto il mondo. Il bando resterà online sul sito della Biennale www.labiennale.org fino al 22 gennaio 2026.

Nel suo primo anno di direzione Willem Dafoe aveva messo al centro della Biennale Teatro la presenza fisica dell’attore come elemento essenziale della creazione scenica. Da qui l’idea di arricchire la proposta di Biennale College Teatro, l’iniziativa che consolida la tradizione di ricerca e sostegno ai nuovi talenti della Biennale di Venezia, affiancando ai bandi italiani di regia e drammaturgia un bando internazionale specifico per attrici e attori. Scrive Dafoe: “Il nuovo programma è concepito come un esperimento e si fonda su un’unica idea concreta: la presenza fisica dei mentori e dei partecipanti nella stessa stanza. Tutto il resto è da esplorare, mentre accade. Non ci sono metodi da seguire né risultati da raggiungere, ma cose da fare, azioni da svolgere, performance da vivere”.

Attraverso il bando verranno selezionati fino a un massimo di 12 partecipanti che seguiranno un progetto di residenza a Venezia sviluppato nell’arco di quattro settimane – dal 25 maggio al 21 giugno 2026. Il programma giornaliero sarà strutturato in due momenti distinti di attività: la mattina pratiche condotte con i mentori e il pomeriggio approfondimento libero individuale e/o di gruppo. I mentori che si succederanno nelle quattro settimane in programma sono: lo stesso direttore Willem Dafoe, Evangelia e Mary Randou, Simon McBurney, Silvia Costa. Attrici e attori prescelti, inoltre, potranno seguire tutte le attività e gli spettacoli del 54. Festival Internazionale del Teatro, che si svolgerà a Venezia dal 7 al 21 giugno 2026.

Vai al bando

 

*

Si ricorda che il bando di Biennale College Regia, dedicato a registe e registi italiani under 30, e il bando di Biennale College Drammaturgia, destinato a selezionare autrici e autori italiani di teatro – già annunciati lo scorso 12 novembre – sono entrambi in scadenza il 14 dicembre.

Condividi su

Cosa Accade

Settori

La Biennale di Venezia

La Biennale di Venezia

Arte 2026 Architettura 2025 Cinema 2025 Danza 2025 Musica 2025 Teatro 2025 Archivio Storico

Contatti

Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A - 30124 Venezia
Tel. 041 5218711
email info@labiennale.org

Tutti i contatti

Press

Ufficio Stampa istituzionale / Arte e Architettura / Cinema / Danza, Musica e Teatro
Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A, Venezia

Uffici stampa

Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter per essere aggiornato su tutte le manifestazioni e le iniziative. 

Iscriviti

Seguici su

© La Biennale di Venezia 2025 - Tutti i contenuti del sito sono coperti da copyright
P.I.00330320276