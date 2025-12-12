Biennale College Teatro 2026

Il nuovo bando

Al via venerdì 12 dicembre 2025 il nuovo bando internazionale di Biennale College Teatro dedicato ad attrici e attori under 30 provenienti da tutto il mondo. Il bando resterà online sul sito della Biennale www.labiennale.org fino al 22 gennaio 2026.

Nel suo primo anno di direzione Willem Dafoe aveva messo al centro della Biennale Teatro la presenza fisica dell’attore come elemento essenziale della creazione scenica. Da qui l’idea di arricchire la proposta di Biennale College Teatro, l’iniziativa che consolida la tradizione di ricerca e sostegno ai nuovi talenti della Biennale di Venezia, affiancando ai bandi italiani di regia e drammaturgia un bando internazionale specifico per attrici e attori. Scrive Dafoe: “Il nuovo programma è concepito come un esperimento e si fonda su un’unica idea concreta: la presenza fisica dei mentori e dei partecipanti nella stessa stanza. Tutto il resto è da esplorare, mentre accade. Non ci sono metodi da seguire né risultati da raggiungere, ma cose da fare, azioni da svolgere, performance da vivere”.

Attraverso il bando verranno selezionati fino a un massimo di 12 partecipanti che seguiranno un progetto di residenza a Venezia sviluppato nell’arco di quattro settimane – dal 25 maggio al 21 giugno 2026. Il programma giornaliero sarà strutturato in due momenti distinti di attività: la mattina pratiche condotte con i mentori e il pomeriggio approfondimento libero individuale e/o di gruppo. I mentori che si succederanno nelle quattro settimane in programma sono: lo stesso direttore Willem Dafoe, Evangelia e Mary Randou, Simon McBurney, Silvia Costa. Attrici e attori prescelti, inoltre, potranno seguire tutte le attività e gli spettacoli del 54. Festival Internazionale del Teatro, che si svolgerà a Venezia dal 7 al 21 giugno 2026.

Vai al bando

*

Si ricorda che il bando di Biennale College Regia, dedicato a registe e registi italiani under 30, e il bando di Biennale College Drammaturgia, destinato a selezionare autrici e autori italiani di teatro – già annunciati lo scorso 12 novembre – sono entrambi in scadenza il 14 dicembre.