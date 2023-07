Oltre 150 artisti alla

Biennale Danza 2023

Si conclude domani, sabato 29 luglio, la terza edizione della Biennale Danza firmata da Wayne McGregor. Sul palcoscenico del Teatro Malibran i Tao Dance Theater, Leoni d’Argento, incanteranno nuovamente la platea con altri due “episodi” delle loro Numerical Series: 13 e 14.

La Biennale Danza ha realizzato 11.800 presenze (+26 % rispetto allo scorso anno) nell’arco di due settimane di programmazione che hanno visto a Venezia oltre 150 artisti da tutto il mondo per 24 titoli con 19 novità, di cui 7 mondiali, 3 europee, 9 italiane. Il Leone d’Oro alla carriera è stato destinato a Simone Forti, che con la sua attività pionieristica ha regalato echi più vasti e ricchi alla danza e all’arte contemporanea. Accanto alla coreografa e artista italo-americana (cui Rai 5 dedica un documentario), nomi prestigiosi come Carlos Acosta, Pontus Lidberg, Rachid Ouramdane, Oona Doherty, Lucy Guerin, fra gli altri, e i giovani danzatori e coreografi di Biennale College, vera “linfa vitale” del festival nelle parole del direttore Wayne McGregor.

Oltre a tutti i principali media italiani, quest’anno il festival è stato testimoniato da molta stampa straniera come, fra gli altri, The New York Times, e-fluxus, Observer.com (Stati Uniti); Le Monde, Le Figaro, l’Humanité, Les Echos (Francia); Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel, Deutschlandradio (Germania); The Observer, The Times, Frieze (Gran Bretagna); Publico, Coreia (Portogallo); Dagens Nyheter, Danstindningen (Svezia); Dance Australia e Xinhua Agency.