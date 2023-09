Comunicato stampa

La Biennale di Venezia svolge da tempo negli spazi dell’isola di San Servolo, di proprietà della Città metropolitana di Venezia, attività di workshop connesse al laboratorio internazionale Biennale College - Cinema e Biennale College - Cinema VR, utilizzando le sue strutture polifunzionali.

La Biennale di Venezia e San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, hanno raggiunto un’intesa pluriennale per rendere l’isola sede di alcune attività della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, facendo sì che essa diventi “luogo deputato a ospitare (…) incontri, eventi e manifestazioni legate al mondo giovanile appassionato dell’arte cinematografica”.

Nasce così San Servolo Isola del Cinema.

“L’attenzione alle giovani generazioni è molto presente in molteplici attività che la Biennale ha inaugurato o rinforzato in questi ultimi anni, anche fuori dai luoghi destinati alle sue attività tradizionali, con una grande e crescente attenzione per il territorio “ – dichiara Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia – “Questo accordo rappresenta un nuovo e importante passo in questa direzione”.

L’isola di San Servolo si caratterizza per le numerose sale congressuali, gli ampi spazi all’aperto, l’importante capacità ricettiva. Si tratta pertanto di una struttura adeguata ad accogliere momenti formativi residenziali, che ha riscontrato negli anni il gradimento negli anni migliaia di ospiti.

”Questo importante accordo, fortemente voluto da entrambe le parti, – evidenzia Simone Cason, Amministratore Unico di San Servolo srl – oltre a ribadire il ruolo sempre più centrale dell’isola nel contesto veneziano, è in linea con le finalità che ci siamo posti: confermare San Servolo come isola della cultura, della conoscenza e della formazione giovanile. L’intesa raggiunta rafforza ulteriormente questa vocazione che coinvolge ora anche il mondo cinematografico, peraltro già presente in isola se si considera la recente decisione assunta dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma di scegliere San Servolo quale loro sede nel Veneto”.

La convenzione firmata prevede che la Biennale organizzi a San Servolo, durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, alcune riunioni del programma Biennale College - Cinema, riunioni della Giuria Venezia Classici e incontri aggreganti per i giovani, il primo dei quali è fissato per la sera di mercoledì 6 settembre.

Da quest’anno inizia pertanto una nuova fase di collaborazione tra La Biennale di Venezia e San Servolo srl, per sviluppare insieme progetti innovativi che coinvolgano i giovani professionisti e appassionati del cinema.

I collegamenti tra il Palazzo del Cinema e San Servolo sono garantiti da ACTV con la linea 20 - che dal 29 agosto al 9 settembre dalle 6.45 all’1.40 ogni 15 minuti - partendo da San Zaccaria, collega San Servolo con il Lido Casinò e ritorno. In pochi minuti ci si potrà quindi spostare comodamente dal Palazzo del Cinema a San Servolo e viceversa. In isola, a disposizione del pubblico giovane ci sono la caffetteria e il rinnovato ristorante.