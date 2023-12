Si inaugurano oggi gli spettacoli di circo teatro della Biennale in occasione del Natale

La burla

Si inaugura oggi mercoledì 20 dicembre alle ore 17 al Teatro del Parco (Mestre, Bissuola) con La burla (60’) della compagnia Madame Rebiné (Francia) la serie di cinque spettacoli di circo teatro realizzati dalla Biennale a Mestre fino al 6 gennaio in occasione del Natale.

La burla (60’), presentata dalla compagnia Madame Rebiné (Italia/Francia), mette in scena all’interno di un negozio di giocattoli i tre vecchi gestori che si scontrano con il problema del calo degli incassi, della poca affluenza e dei cambiamenti, troppo veloci per le loro gambe stanche. La burla è di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri, regia Mario Gumina, Andrea Fidelio in collaborazione con Settore Cultura, Teatro del Parco, Comune di Venezia, Circuito CLAPS (Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari Spettacolo dal Vivo).

Lo spettacolo si terrà oggi mercoledì 20 e in replica domani giovedì 21 dicembre, ore 17, al Teatro del Parco (Mestre, Bissuola).