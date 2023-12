Biennale Arte 2024

Categorie fragili

Particolare attenzione è rivolta al progetto di inclusione, categorie fragili, che coinvolge centri di sostegno, comunità educative e terapeutiche, con l’obiettivo di avvicinare alle arti categorie di pubblico – disabilità, salute mentale, dipendenze ecc. - che hanno maggiori difficoltà a fruire di mostre e appuntamenti culturali.

Per questa edizione un progetto speciale sarà dedicato a rifugiati, migranti e richiedenti asilo e verranno riproposti i percorsi dedicati ad un pubblico ipovedente o non vedente, con focus su aspetti linguistici e di contenuto; vi sarà quindi la possibilità̀ di svolgere attività educational in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Per rendere la visita alla Biennale un'esperienza inclusiva saranno inoltre disponibili format e strumenti in lingua facile dedicati agli insegnanti di sostegno.

Le attività sono disponibili in italiano, in LIS e in 7 lingue straniere condotte da uno staff selezionato.

La prenotazione è obbligatoria e la durata media per ciascuna attività è di 1h 45’.