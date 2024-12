A Good Man is Hard to Find

A Good Man is Hard to Find è il progetto coreografico di Bullyache che prende spunto dalla crisi finanziaria del 2008 mettendo al centro la mitologia del potere. “Bullyache (Courtney Garratt e Jacob Samuel) - ha dichiarato Wayne McGregor - coreografano, dirigono, musicano e concettualizzano spettacolari opere originali. Per sovrapposizione o per contrasto Bullyache si muove tra teatro, danza, performance e musica dal vivo per costruire sequenze di immagini in movimento fresche e indimenticabili. A Good Man Is Hard to Find, commissionato dalla Biennale Danza in prima mondiale, è un mix significativo di musica, immagini cinematografiche, canzoni e storie che esplorano lo sfruttamento istituzionale. Come possiamo esistere e trovare/toccare l’umanità in un mondo come questo, pieno di consumismo, rivolte razziali, oppressione dei governi mondiali, guerre e tagli finanziari?”.

Con una formazione alla Rambert School of Ballet and Contemporary Dance e all’attivo il primo premio all’International Diaghilev Competition of Choreographic Art, Garratt affonda le radici nei balli di sala e nelle danze latino-americane affermandosi anche in qualità di musicista e filmaker. Samuel è artista multidisciplinare con una formazione accademica in antropologia visiva presso la Goldsmiths, Università di Londra. Il loro lavoro analizza le rappresentazioni di classe attraverso la messa in scena dell’iconografia della cultura pop. Insieme hanno dato vita al progetto multidisciplinare Bullyache nel 2020, sia compagnia di danza che duo musicale che esplora le identità queer e operaie dei suoi due membri fondatori in spettacoli che fondono danza, musica e teatro.