Workshop 2025

CHUNKY MOVE

18 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Antony Hamilton

ADVANCED

Insieme al Direttore Artistico di Chunky Move, Antony Hamilton, i partecipanti esploreranno modalità per generare composizioni di movimento imprevedibili, avvalendosi dell’originale sistema di conteggio di Hamilton e della sua articolata metodologia coreografica, sviluppata dall’artista e impiegata nell’intero corpus delle sue opere. Questo workshop rappresenta un'opportunità preziosa sia per danzatori che per coreografi interessati ad approfondire la propria pratica contemporanea e coreografica.

CAROLINA BIANCHI

20 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Carolina Bianchi

ALL LEVELS

Poems of Paradise – It ceased to hurt me, though so slow

“Qualche anno fa, parallelamente alla stesura dei miei testi, è iniziato anche il lavoro con il corpo.

Ho creato un vocabolario performativo attraverso pratiche che guidavano l’opera destinata alla scena.

In questo workshop affronteremo alcune pratiche nate dalla ricerca per il capitolo finale della trilogia Cadela Força, in cui si formano strani nodi fra violenza sessuale e storia dell’arte attraverso tre diversi spettacoli teatrali. Seguendo la cronologia dantesca, è giunto il momento di addentrarsi nei recessi del Paradiso.

Favole, coralità, angeli, vampiri; la poesia è la lingua da parlare, Emily Dickinson, i canti—tutto forma l’inverso della pedagogia. Qui vale la legge del Lupo. Cosa viene dopo la violenza? Ancora violenza?”

NOTA: il workshop affronta temi quali violenza, violenza sessuale e sessualità.

STUDIO WAYNE MCGREGOR

22 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Studio Wayne McGregor

ADVANCED

Una masterclass che offre uno sguardo privilegiato sulla coreografia di Wayne McGregor. Dopo un riscaldamento ad alta intensità, si lavorerà su brani del repertorio della compagnia e su compiti creativi che rispecchiano il modo in cui McGregor opera in studio con i suoi danzatori.

TAO DANCE COMPANY

23 luglio, 11:00 > 12:30

Sala d’Armi G

Tutors: Tao Ye o Duan Ni

ALL LEVELS

Nei diciassette anni dalla fondazione, TAO Dance Theater ha continuato a sviluppare e raffinare il proprio Circular Movement System, un insieme completo di tecniche originali di training. Parallelamente, la compagnia promuove con impegno la formazione del pubblico.

“Risvegliare il corpo e trattarlo come un maestro: ogni movimento interroga questo corpo e riceve in risposta possibilità, sensazioni ed esperienze emotive—un processo diretto e trasparente.”

A TAO STUDIO tutte le fasce d’età—bambini, giovani, adulti e anziani—possono trovare la via del ritorno al corpo. Ogni fisicità merita attenzione. Concentrarsi sul corpo significa, in definitiva, puntare alla libertà: il corpo stesso è un limite, e la libertà nasce dall’esplorazione dentro quel limite. Limitazione e libertà sono interdipendenti; utilizzando il corpo, si comprende più profondamente il mistero che lo abita.

VIRGINIE BRUNELLE

24 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Virginie Brunelle + 2 danzatori della compagnia

ALL LEVELS

Questo workshop guiderà i partecipanti nell’esplorazione di un estratto del repertorio della compagnia e nella sperimentazione di una gamma di dinamiche di movimento che Virginie scompone e analizza con passione. Attraverso l’ estratto scelto, si lavorerà su diverse qualità, tra cui musicalità, attacco, elasticità, ferocia e rilascio.

Portando avanti un lavoro rigoroso e preciso, l’interesse principale di Virginie rimane l’essere umano: la sua vulnerabilità quanto la sua forza, la sua autenticità e la semplicità della sua presenza scenica.

AAKASH ODEDRA COMPANY

25 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Aakash Odedra

ADVANCED

Immergiti nello stile innovativo di Aakash Odedra. Il workshop offre un’occasione rara per sperimentare la sua personale fusione tra danza classica indiana e contemporanea. Grazie a esercizi pratici incentrati su forza e precisione e all’apprendimento di un breve estratto di repertorio, scoprirai nuove dimensioni di movimento ed espressione.

BULLYACHE

26 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutors: Courtney Deyn & Jacob Samuel

ADVANCED

Ora 1 – Riscaldamento, improvvisazione e mouvement meditation.

Attraverso indicazioni verbali e immaginari evocativi, i partecipanti saranno guidati in un’improvvisazione che conduce a una profonda consapevolezza fisica: dal ritmo lento e meditativo fino a quello di un rave, incorporando tecniche di ballroom e latino (precisione ritmica, isolamento del bacino) adattabili alla tua pratica personale.

Ora 2 – Repertorio da “A Good Man Is Hard to Find”.

I partecipanti affronteranno la coreografia del più recente spettacolo, su musiche di Šostakovič: un banco di prova per forza, resistenza e comprensione delle scelte interpretative e dei temi narrativi.

Ora 3 – Processo creativo e sviluppo di scene.

L’ultima ora si concentra sui metodi di creazione e strutturazione delle scene. Tramite compiti collaborativi, giochi e lavoro a coppie, scoprirai come concepiamo la coreografia e costruiamo le performance , acquisendo strumenti per generare materiale originale e affinare le capacità di collaborazione.

KOR’SIA

27 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Mattia Russo e Antonio de Rosa

ALL LEVELS

Il workshop di KOR'SIA alla Biennale Danza offrirà un'immersione nel linguaggio artistico della compagnia, conducendo i partecipanti in un viaggio attraverso il corpo e la mente per sviluppare uno sguardo più consapevole e profondo.

Guidati dal linguaggio coreografico di Mattia Russo e Antonio de Rosa, i partecipanti saranno coinvolti in un processo creativo che esplora il corpo come veicolo espressivo, con particolare attenzione alla qualità del movimento e alle sue infinite possibilità di lettura. Attraverso il laboratorio coreografico, i partecipanti approfondiranno la ricerca del movimento e l’espressione personale, mentre l’improvvisazione diventerà un territorio di ascolto e scoperta, lasciando che lo sguardo guidi il gesto e lo trasformi in racconto.

Un percorso in cui il corpo diventa strumento di visione e la mente un orizzonte di possibilità.

YOANN BOURGEOIS

29 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Yoanne Bourgeois

ALL LEVELS

Presentato sotto forma di giochi, questo workshop aperto a tutti combina diversi approcci didattici. L’approccio collettivo favorisce lo sviluppo di strumenti concreti per accrescere l’attenzione e strutturare il pensiero intorno al concetto di “presenza”.

Ideato da Yoann Bourgeois, il Players’ Workshop riunisce artisti di discipline diverse con una semplice consegna: “giocare insieme”. Lo spazio di ricerca nomade che interroga l’arte dal vivo, costituisce il cuore dell’approccio artistico della compagnia e alimenta le sue attività, illustrando una relazione singolare con le arti performative.

MARCOS MORAU

30 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Marcos Morau

ALL LEVELS

“In un luogo solitario”

“Il cammino di chi teme di raggiungere la meta traccerà facilmente un labirinto.” — Walter Benjamin

Nel loro percorso coreografico e compositivo, Marcos Morau e La Veronal si sono distinti per un linguaggio specifico, un’equilibrata combinazione di codici diversi centrata sul movimento. Il workshop si sviluppa su due livelli:

Metodologia del movimento

Verrà condivisa una “guida” di strumenti legati a improvvisazione e composizione, che ogni creatore/performer potrà far propri. L’assimilazione di questi codici, lungi dal limitare la creatività, offre risorse, paesaggi e disposizioni che permettono di delineare un corpo ricco e complesso, al servizio della ricerca coreografica.

Composizione di immagini, ritmi e ambienti

Oltre al movimento, l’incontro proporrà un momento di riflessione e creazione basato sulle idee nello spazio: relazionarsi con concetti, luoghi e situazioni, lasciando ampi margini affinché ogni artista trovi il proprio universo. Esploreremo corpo articolato e spazio, territori astratti dalle letture infinite, per generare ambiti di creazione, analisi e discussione dei processi e dei risultati.

TÂNIA CARVALHO

31 luglio, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Tania Carvalho

ALL LEVELS

In questo laboratorio attraverseremo le frasi chiave del mio assolo, scomponendone il vocabolario di movimento e scoprendo le intenzioni e le emozioni sottese a ogni gesto. I partecipanti saranno incoraggiati a interpretare la coreografia in modo personale, sperimentando dinamica, ritmo e uso dello spazio, per far proprio il movimento.

Il workshop si articola in tre parti:

1. Apprendimento di sezioni di repertorio, approfondendo gli aspetti tecnici ed espressivi.

2. Esplorazione del processo creativo: motivazioni e idee che hanno plasmato il pezzo.

3. Sperimentazione e gioco sul materiale, invitando ciascun danzatore ad adattare e trasformare il movimento secondo la propria individualità.

FRIENDS OF FORSYTHE

1 agosto, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tutor: Rauf "Rubberlegz" Yasit's

ALL LEVELS

Scopri lo stile di movimento di Rauf Rubberlegz Yasit in questo workshop immersivo. Attraverso il suo format esperienziale, riceverai una scomposizione dettagliata del suo metodo unico. Imparerai tecniche diverse, esplorerai concetti e pattern per esprimerti con sicurezza sul tappeto, in piedi, sulle mani e nel lavoro di partnering.

Consigliato: ginocchiere e maglie a maniche lunghe. Aperto a tutti i livelli e stili di danza.

NUOVO BALLETTO DI TOSCANA

2 agosto, 10:00 > 13:00

Sala d’Armi G

Tenut: Pablo Girolami e Philippe Kratz

ALL LEVELS

Il workshop prenderà spunto dal lavoro “ SISIFO FELICE”, presentato in prima assoluta alla Biennale Danza 2025. Pablo Girolami e Philippe Kratz esploreranno e condivideranno le atmosfere e le percezioni sensoriali che caratterizzano il loro lavoro. Il laboratorio si baserà su esercizi pratici e sequenze coreografiche per approfondire la consapevolezza corporea e l’approccio percettivo; si baserà su tecniche di improvvisazione e composizione, dove la coesione corale delle/dei partecipanti diventa il punto di partenza per l’esplorazione individuale.

L’obiettivo è fornire strumenti immaginativi che permettano a ciascun partecipante di entrare a fondo nel linguaggio distinto dei due coreografi.