GIORNATA DI STUDIO

La Biennale di Venezia dedica una giornata di studio al regista e scultore Toni Fabris, mercoledì 20 settembre 2023, presso la Biblioteca dei Giardini (Calle Paludo S. Antonio – 30122, Venezia). Durante l’incontro verrà presentato e proiettato il restauro del cortometraggio di Toni Fabris Gli uomini sono stanchi (1949), a cura dell’Archivio Storico delle Arti contemporanee della Biennale, e tre brevissimi cortometraggi realizzati da Fabris, di cui uno inedito.

Artista veneto, grande innovatore nel suo campo, Fabris è stato uno dei primi a sperimentare l’animazione di sculture in plastilina per il racconto cinematografico, con la cosiddetta tecnica passo uno. Gli uomini sono stanchi era stato presentato alla 19. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (1958), nella cornice della 9. Mostra Internazionale del Film Documentario e del Cortometraggio della sezione Film a Disegni e Pupazzi Animati. Fabris aveva partecipato come artista anche alla 33. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia (1966) nella sezione italiana, con la serie di sculture Formazione I, bronzo, (1965); Formazione II, rame, (1966); Formazione III, bronzo, (1966).

Ne parleranno nel corso dell’incontro il critico Andrea Fagioli, il docente di Storia dell'Arte Contemporanea Nico Stringa, la musicista e scrittrice Cecilia Chailly e la musicologa Maria Maddalena Novati, insieme al Presidente della Biennale Roberto Cicutto e la responsabile dell’Archivio Storico Debora Rossi.

Questa iniziativa rientra nella serie di appuntamenti periodici organizzati dall’Archivio Storico della Biennale di Venezia nell’ambito del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee, volti a restituire gli esiti delle ricerche, a informare delle nuove acquisizioni, a presentare libri e mostre d’archivio.