Carnival

Carnival è il ciclo di incontri, conferenze, tavole rotonde, film e performance pensato dalla Curatrice Lesley Lokko per animare la Biennale Architettura 2023 ed esplorare i temi di The Laboratory of the Future, in programma fino al 26 novembre.

Carnival è sostenuto da Rolex, Partner esclusivo e Orologio Ufficiale della Mostra.