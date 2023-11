Attività Educational e visite guidate

50.896 (3.070 gruppi) partecipanti alle attività educational e ai servizi di visite guidate

Attività Educational

32.281 i giovani e gli studenti che hanno partecipato alle attività educational

1.472 gruppi

4.874 insegnanti coinvolti nelle attività educational in sede espositiva

2.051 insegnanti che hanno partecipato alle preview dedicate

652 scuole partecipanti di cui:

38 scuole dell’infanzia e nidi

160 scuole primarie

46 scuole secondarie di I grado

408 scuole secondarie di secondo grado

NOTE: Il 63% dei giovani partecipanti alle attività educational proviene dal Veneto.

Visite Guidate

18.615 adulti e pubblico che hanno partecipato alle visite guidate

14.255 il pubblico organizzato

4.360 i partecipanti alle visite guidate a partenza fissa o family friendly

1.598 i gruppi

Corse BUS e VAPORETTO Biennale per le scuole

238 corse effettuate dal Biennale BUS (andata 119, ritorno 119)

11.328 studenti trasportati (andata studenti 5.664, ritorno studenti 5.664)

276 corse effettuate dal Biennale VAP (andata 138, ritorno 138)

26.538 studenti trasportati (andata studenti 13.269, ritorno studenti 13.269)

Biennale Sessions

91 Università aderenti al progetto: 76 università convenzionate e 15 università partecipanti attraverso progetti congiunti.

4.205 gli studenti coinvolti nel progetto

24 Paesi di provenienza

34 le università italiane

57 le università straniere, da 4 continenti

59 seminari organizzati negli spazi della Biennale, a cura delle università partecipanti.

Con 13 università coinvolte, la Germania è il secondo paese per adesioni, seguito dal Regno Unito e Spagna (6 ciascuna) e Austria, Svizzera (4 ciascuna).

39 assistenti qualificati della Biennale per attività educational e percorsi strutturati di visita nelle due sedi di Mostra da 8 paesi, con attività educational in 9 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, turco, giapponese), oltre che in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

96 studenti sono stati coinvolti in progetti PCTO con 4 istituti superiori dal Veneto e Friuli Venezia Giulia per un ammontare di circa 3000 ore di attività. Alcuni progetti sono tuttora in corso e si svilupperanno durante il Carnevale dei ragazzi.

1.249 (80 gruppi) i partecipanti al Progetto Categorie Fragili, per la Biennale Accessibile.