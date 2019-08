Cenni biografici

Martina Badiluzzi (Udine, 1988) vive e lavora a Roma. Nel 2015 è interprete e co-autrice di Fäk Fek Fik – le tre giovani Werner Schwab, spettacolo pluripremiato, presentato al Roma Europa Festival 2017 con la guida di Dante Antonelli e Collettivo Schlab. Continua i suoi studi incontrando Lucia Calamaro, il duo artistico Deflorian/Tagliarini, Joris Lacoste e Jeanne Revel e la regista brasiliana Christiane Jatahy alla Biennale di Venezia. Nel 2017 fonda con Giorgia Buttarazzi, Rosvita Pauper, progetto artistico il cui nome è ironicamente ispirato a Roswitha di Gandersheim, monaca tedesca, poetessa e prima drammaturga di cui ci siano stati tramandati i testi. Nello stesso anno debutta, con il sostegno di Carrozzerie n.o.t (Roma) e grazie alla residenza artistica Through Landscape con il patrocinio della regione FVG, Il vivaio – e se ci amassimo quanto ci odiamo lo sai che bello, drammaturgia originale che consolida la collaborazione di Badiluzzi con Samuele Cestola, performer e musicista poli-strumentista autore live del progetto sonoro per lo spettacolo e con Ambra Onofri curatrice dei costumi e dell’ambiente scenico. Il vivaio, selezionato tra i testi del progetto Fabulamundi, sarà ospite del Teatr Dramatyczny di Varsavia e tradotto in polacco. Nel 2018 inaugura Pezzi – Der Stücke, serie di workshop attorno agli scritti di Elfriede Jelinek, un cantiere d’indagine e creazione scenica attorno all’opera dell’autrice austriaca.

Caroline Baglioni (Perugia, 1985) si è diplomata nel 2007 come attrice/performer al Centro Universitario Teatrale di Perugia diretto da Roberto Ruggieri, formandosi con attori e registi come Mario Ferrero, Ascanio Celestini, Antonio Latella, Francis Pardeilhan, Ludwik Flaszen, Danilo Nigrelli, Nicolaj Karpov, Ferruccio Marotti, Anna Maria Giromella, Sergio Ragni, Gré Koerse...

Nel 2010 si laurea in Scienze dei Beni Antropologici.

In qualità di attrice collabora dal 2015 con il Teatro Stabile dell’Umbria e ha preso parte a diverse produzioni come Todi is a small town in the center of Italy e Commedia con schianto di L. Ferracchiati, L’importanza di essere Earnest da Oscar Wilde, regia A. Latella, A scatola chiusa di George Feydeau, regia D. Nigrelli.

Parallelamente intraprende un percorso indipendente collaborando con la compagnia “La società dello spettacolo” e successivamente inizia a scrivere una trilogia dedicata ai legami di sangue insieme a Michelangelo Bellani che ne cura anche le tre regie. Con il primo capitolo, il monologo Gianni, vince nel 2015 il Premio Scenario per Ustica, nel 2016 il Premio In-Box blu, nel 2017 il Premio Museo Cervi. Il secondo capitolo, nel quale è di nuovo unica interprete, Mio padre non è ancora nato, debutta al Festival dei due mondi, Spoleto nel 2018. Il terzo capitolo, Sempre Verde, la vede in scena insieme a Christian La Rosa e debutta al Festival di Asti a giugno 2019.