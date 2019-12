Biennale College Teatro 2020

Al via oggi – giovedì 19 dicembre – la quarta edizione della Biennale College Teatro con la pubblicazione del bando dedicato a giovani registe e registi under 30. Il bando scade domenica 19 gennaio 2020.

Secondo il disegno di Antonio Latella, Direttore del Settore Teatro, Biennale College Teatro – Registi Under 30 si sviluppa nell’arco di un biennio (2020-21), strutturandosi in più fasi di selezione fino alla proclamazione finale di un unico regista vincitore cui è destinato il premio di produzione (fino a un massimo di 110.000 euro). Il regista svilupperà il suo spettacolo con il tutoraggio dello stesso Antonio Latella per presentarlo nell’ambito della Biennale Teatro 2021.