Biennale College Danza 2025

Nel suo quinto anno nelle vesti di Direttore della Biennale Danza, Wayne McGregor guiderà Biennale College Danza. Questo esclusivo programma di formazione intende offrire a 16 giovani danzatori e danzatrici nuove competenze, conoscenze e abilità per il percorso di carriera da loro scelto, sostenuti/e da insegnanti di fama mondiale, preparatori/preparatrici, coreografi/e e professionisti/e del settore. Attraverso esperienze tecniche, creative, improvvisative e performative/ pubbliche di alta qualità, i/le selezionati/e 2025 si immergeranno in un programma intensivo di tre mesi.

Durante la residenza introduttiva, McGregor e il suo team si concentreranno sull'esplorazione del Physical Thinking attraverso pratiche coreografiche e performative. Questo programma intensivo offrirà al gruppo la possibilità di migliorare le proprie capacità collaborative in vista dell’ideazione di un lavoro comune, condividendo inoltre le tecniche di produzione e composizione coreografica.

La coreografa Sasha Waltz sarà il focus di una serata con Biennale College Danza, durante la quale verrà presentato un adattamento dell'opera iconica di Terry Riley In C. Ideato come interpretazione coreografica variabile, intenzionalmente progettato per non essere una performance scenica a schema fisso, In C è un sistema sperimentale di 53 figure coreografiche per un'improvvisazione strutturata con regole e leggi chiare: un lavoro dinamico e modulare che indaga il dialogo tra danza, musica e spazio, sia in digitale che nella vita reale.

In un progetto site-specific senza precedenti, THE HERDS, Biennale College collaborerà a una performance volta a sensibilizzare il pubblico sul tema del cambiamento climatico. Mentre “le mandrie” di pupazzi di animali a grandezza naturale invadono i centri urbani da Kinshasa fino all'estremo lembo della Norvegia, fuggendo dalla depredazione del loro habitat provocata dei cambiamenti climatici, Biennale College Danza incontrerà The Herds a Venezia, e, per l'occasione, la star dell'hip-hop Anthony Matsena creerà un inedito intervento coreografico.

In linea con la nostra ambizione di ospitare i più grandi artisti del mondo della danza in dialogo e collaborazione con Biennale College (in passato, tra gli altri, Alessandra Ferri, Carlos Acosta, Saburo Teshigawara, Cristina Caprioli e Carolyn Carlson), i partecipanti avranno la possibilità di incontrare Twyla Tharp, poliedrica artista vincitrice del Leone d'Oro alla carriera 2025.