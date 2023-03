Cenni biografici

Morana Novosel (1987, Zagabria) è una regista teatrale. Studia alla Facoltà di studi umanistici e scienze sociali conseguendo la laurea triennale e all’Accademia di Arte Drammatica di Zagabria, dove consegue la laurea magistrale in regia teatrale e trasmissioni radiofoniche. S’interessa di teatro collettivo e processi di creazione collaborativi, ma anche di teatro contemporaneo drammatico e post-drammatico. Tra le sue produzioni più rilevanti: A logical place to meet al Teatro &td di Zagabria nel 2014, una performance collettiva per cui Morana Novosel collabora al testo e firma la regia, partendo dai film documentari di Werner Herzog; Prima della pensione di Thomas Bernhard, che ha diretto per il Teatro nazionale croato Ivan pl. Zajc di Rijeka nel 2016, dopo aver vinto il “Concorso per giovani autori”; Voids, una performance collettiva al Teatro nazionale croato di Zagabria, in coproduzione con UO Odeon Art.

Tra il 2017 e il 2018 ha guidato la Colonia drammatica internazionale di Grožnjan, un programma dell’Istituto Internazionale del Teatro – Croatia, che promuove giovani sceneggiatori internazionali mettendo in scena le loro opere in collaborazione con artisti croati. Ha lavorato come aiuto regista in vari teatri croati.

Gaetano Palermo (1998, Catania) è performer e artista multidisciplinare. Dopo la laurea in Filosofia presso l’Università di Bologna studia Teatro e Arti Performative all’Università luav di Venezia e Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Kassel. Nel 2019 partecipa al corso di alta formazione “Il Ritmo Drammatico” dell’Istituto di Arte Applicata Societas. La sua ricerca si situa al confine tra realtà e rappresentazione, indagando l’ontologia della performance nel suo rapporto con il reale attraverso il fantasmatico e il perturbante. Come performer ha lavorato per artisti come Bruce Nauman, Romeo Castellucci, El Conde de Torrefiel, Rimini Protokoll, Cesare Pietroiusti, Tamara Cubas. Il suo primo lavoro Tinnitus è stato presentato nel 2022 a I Fumi della Fornace, Macerata. Vive e lavora tra Bologna e Venezia.