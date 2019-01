Dal 23 febbraio il 10. Carnevale internazionale dei ragazzi

Carnevale Internazionale dei ragazzi

Dal 23 febbraio al 3 marzo 2019 torna il Carnevale Internazionale dei ragazzi.

Il Carnevale è un progetto Educational della Biennale di Venezia rivolto ai ragazzi, alle scuole con i loro insegnanti e alle famiglie. Con laboratori gratuiti, aperti alle scuole durante la settimana e alle famiglie il sabato e la domenica (prenotazione obbligatoria), e il concorso Leone d’Argento per la Creatività, il Carnevale vuole favorire l'impegno diretto dei partecipanti (ragazzi, ma non solo), che saranno non solo spettatori, ma protagonisti attivi.

Il programma dei laboratori, variegato e connesso soprattutto ai temi della tecnologia e della scienza, si terrà per la terza volta nella sede ufficiale della Biennale di Venezia, a Ca’ Giustinian nel centro storico di Venezia (S. Marco, 1364/A).

Nel corso della Cerimonia di inaugurazione, prevista sabato 23 febbraio, saranno consegnati i premi ai vincitori del concorso nazionale online Leone d’Argento per la Creatività 2018-2019.

Il Programma è articolato in:

Le Giornate per le scuole: laboratori Musicali, Espressivo/Corporei, Teatrali, Pratico/Artistici, Multimediale/Digitali, Scientifico, Tecnico, Tecnologico, Ambientale e Sartoriale

Il Programma è in via di definizione.

Si ringraziano F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, che con il marchio Giotto è Colore Ufficiale del 10. Carnevale Internazionale dei ragazzi e Vela – VeneziaUnica.