Parco aperto 2023: Ecologia (A)sociale: happening, laboratori performativi, installazioni

Ecologia (A)sociale

Ecologia (A)sociale, serie di iniziative Educational gratuite aperte a tutti, si terrà sabato 20 (dalle ore 10 alle 20) e domenica 21 maggio (dalle ore 10 alle 19) alla Biblioteca di Carpenedo Bissuola e nelle aree esterne del Parco Albanese di Mestre.

Le iniziative, organizzate dalla Biennale di Venezia come progetto Biennale Sessions, consistono in happening, laboratori performativi, installazioni, ma anche visite guidate, sessioni musicali, rassegne video e presentazioni. Queste si articoleranno in un arcipelago di “5 isole”, realizzando a Mestre un laboratorio partecipato di “scultura e di ecologia sociale”, proponendo una coreografia collettiva - di due giorni - costituita da operazioni time e site specific.

Il progetto è realizzato da Escuela Moderna Ateneo Libertario, Fuoriposto Mestre e associazione Marche Arte Viva.

Per informazioni

La Biennale di Venezia

promozione@labiennale.org

Tel. 041 5218 828

Il progetto Parco Aperto 2023 è parte di Città in Festa del Comune di Venezia. Si ringrazia la Biblioteca di Carpenedo Bissuola per la collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa.