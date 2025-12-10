17. Carnevale Internazionale dei ragazzi dal 7 al 15 febbraio 2026

Il Carnevale dei ragazzi

Si terrà da sabato 7 a domenica 15 febbraio 2026 il 17. Carnevale Internazionale dei Ragazzi della Biennale di Venezia a Ca’ Giustinian, sede della Biennale che, per l’occasione, si trasformerà ne La casa delle creatività e che per questa specifica edizione si aprirà alle tematiche della sfida sportiva e della tradizione. Il programma è rivolto alle scuole, alle famiglie e alla cittadinanza. Tutte le attività sono gratuite, su prenotazione obbligatoria.

Novità di questa edizione è – in occasione dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 – la presenza dell’Olympic Museum, museo ufficiale del CIO con sede a Losanna. Per la prima volta porterà a Venezia tre Olympian Artists, atleti olimpici e paralimpici che praticano una pratica artistica riconosciuta e appartenenti all’omonimo programma artistico del museo. Verrà proposta una serie di workshop per famiglie e scuole con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani, attraverso la creatività, ai temi e ai valori degli sport olimpici e paraolimpici.

Si aggiunge al programma del Carnevale dei Ragazzi l’Associazione Arzanà che, con Venti di Cultura, porterà un ciclo di laboratori dal titolo “Carnevale in barca”, dove i ragazzi avranno l'opportunità di vedere e toccare diversi modelli originali di imbarcazioni storiche veneziane. Iniziativa realizzata da Hesperia Iliadou-Suppiej dell’Istituto Europeo di Design di Firenze, per il Laboratorio di Comunità della rete Faro Laguna nella Piattaforma Faro Italia, co-finanziato dalla Fondazione Venezia.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, presieduta da Matteo Gasparato, proporrà una attività nell’ambito del progetto Port Educational. Attraverso le storie avventurose degli esploratori veneziani più celebri – Marco Polo, Pietro Querini e Giovanni Caboto – i bambini verranno guidati in un viaggio creativo e immersivo alla scoperta dei grandi viaggi della Serenissima. Per i ragazzi più grandi vi sarà l’opportunità di partecipare a un laboratorio esperienziale “Happiness 2.0” realizzato da IBSA Foundation per la ricerca scientifica, per capire come i social media e l’intelligenza artificiale influenzano emozioni e benessere.

Oltre a questi nuovi progetti, il Carnevale Internazionale dei Ragazzi potrà contare su numerose altre partecipazioni locali, nazionali e internazionali tra cui le consolidate partecipazioni della Fondazione Štěpán Zavřel, l’Università degli Studi di Milano, la Cattedra UNESCO Generative Pedagogy and Educational Systems to tackle Inequality, l’Istituto Nazionale di Statistica con l’Università Ca’ Foscari di Venezia e nuove partecipazioni quali l’Associazione San Donà Opportunity APS con laboratori sul linguaggio del cinema ed altre cooperazioni in via di definizione.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione il lancio del concorso del Leone d’Argento per la creatività, rivolto alle scuole statali e paritarie italiane – primarie e secondarie, di primo e secondo grado, l’attivazione di percorsi di formazione scuola-lavoro con la finalità di sviluppare la creatività applicata nel campo delle arti e impegnare i ragazzi nel ruolo di ideatori e conduttori di iniziative laboratoriali e il Cinema per le scuole giunto alla sua quarta edizione, con proiezioni gratuite per le scuole secondarie di I grado (classi terze) e di II grado al cinema Giorgione (Venezia) e cinema Dante (Mestre) che prenderà l’avvio il 24 febbraio.