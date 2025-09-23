Archivio Storico della Biennale di Venezia (ASAC)

L’Archivio Storico della Biennale di Venezia (ASAC) non è solo il luogo che conserva i documenti e le collezioni legate alle attività dell’Istituzione dal 1895 ad oggi, ma rappresenta un Centro Internazionale della Ricerca per le Arti Contemporanee dove i documenti diventano materia viva per nuove ricerche e sperimentazioni. Ciò avviene attraverso le azioni della Biennale stessa, dei Direttori Artistici dei diversi settori (Arte e Architettura, Cinema, Danza, Musica, Teatro), degli studenti e dei ricercatori da tutto il mondo, e attraverso le collaborazioni con Università e Istituzioni culturali.

COMPOSIZIONE

L’Archivio Storico si articola nell’Archivio propriamente detto e nella Biblioteca.

L’Archivio - nell’attesa del trasferimento presso la nuova sede dell’Arsenale nel 2026, dove sono in corso gli interventi di recupero degli edifici denominati Magazzini del Ferro e delle Officine per oltre 8.000 mq - è collocato dal 2008 presso gli spazi del Parco Scientifico Tecnologico VEGA di Porto Marghera. Allestiti per ospitare i fondi archivistici e le collezioni, gli spazi di Marghera garantiscono, da un lato, condizioni microclimatiche ottimali ai fini della conservazione, dall’altro, l’accesso agli studiosi per la consultazione.

L’Archivio conserva documenti riguardanti le attività promosse dalla Fondazione, ai quali si affiancano materiali relativi alle arti a partire dalla fine dell’Ottocento. Si distingue per l’eterogeneità delle testimonianze e dei supporti, tra cui rassegne stampa, fotografie, carteggi, audiovisivi, partiture, opere d’arte, dischi in vinile, manifesti.

Ospita, inoltre, i seguenti archivi: Archivio Luca Ronconi, Fondo Palazzo Grassi/Fiat (1984-2005), Archivio Premio Architettura città di Oderzo, Archivio Lorenzo Capellini, Archivio Luca Massimo Barbero, Archivio Nuova Icona, Archivio Enzo Di Martino, Archivio Tullio Kezich, Archivio Gian Piero Brunetta, Archivio Paolo Valmarana, Archivio Sergio Asti, Archivio Sergio Fantoni, Archivio Luciano e Maud Giaccari.

La Biblioteca, che dal 2009 è parte integrante del Padiglione Centrale ai Giardini, è specializzata nei temi delle arti contemporanee, con una particolare attenzione alla documentazione e all’approfondimento delle aree di attività dell’Istituzione. Conserva tutti i cataloghi delle attività della Biennale e raccoglie materiale bibliografico inerente alle discipline di arti visive, architettura, cinema, danza, fotografia, musica, teatro. Grazie a un patrimonio librario di oltre 170.000 volumi e 3.200 periodici, è fra le principali biblioteche di arti contemporanee in Italia. Si aggiunge una selezione di opere d’arte appartenenti al Fondo Artistico, esposta presso la sede centrale della Biennale a Ca’ Giustinian.