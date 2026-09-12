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Premi ed Eventi Collaterali della 83. Mostra
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Premi ed Eventi Collaterali della 83. Mostra

Assegnati autonomamente da associazioni di critici cinematografici, associazioni culturali, cineclub e circoli di cultura cinematografica.

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Premi collaterali

Premio 1964 POP ART AWARD | Cineteca della Calabria
vincitore: LA RAGAZZA CON LA LEICA di Alina Marazzi

 

Premio Airone della Laguna | Cinetour e Cinit
Miglior film: MORAGHEB (FALLING HOUSE) di Mohsen Gharaei
Miglior cortometraggio: SILENCE di Pavlo Shpegun
Menzione speciale: IL SENSO DELLA TERRA di Alessandro Ingaria e Simone Massi, LOS PODERES di Salim Jaller
 

Arca Cinemagiovani | ARCA (Associazione Ricreativa, Culturale e Sportiva per i dipendenti del gruppo Enel e delle aziende associate)
Miglior film in concorso Venezia 83: POSSIBLE LOVE di Lee Chang-dong
Miglior film italiano a Venezia: L’ESTRANEA di Paolo Strippoli

 

Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini | Parallelo 41 Produzioni
Miglior regia: ex-aequo MICHELLE ZHOU per Huangyan shenghuo (Big Little Things) e MARÍA APARICIO per A veces me entra tristeza, otras veces rebelión
Menzione speciale per migliore regia e sceneggiatura: SHALINI ADNANI per Our Share of Sand
Menzione speciale per la direzione della fotografia: SIMONE HART per Eklipse di Manuel Wetscher

 

Premio BookCiak| Associazione Calipso
vincitore: IL FUOCO CHE TI PORTI DENTRO di Edoardo De Angelis

 

Premio Brian| UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
vincitore: MAKIKIRAAN PO di Lav Diaz
Menzione speciale: NO PARADISE IF YOU ARE KILLED BY A WOMAN di Halkawt Mustafa

 

Fundacion Casa Wabi – Mantarraya Award | Fundaciòn Casa Wabi e  Mantarraya Production
Destinato al regista vincitore del premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”

 

XXXVIII Prix CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni – Medaglia Fellini 2026 | Consiglio Internazionale del Cinema e della Televisione CICT UNESCO – Comitato Italiano
vincitore: DEAR AJAYI by Damilola Orimogunje

 

Premio Cinema & Arts | Associazione Kalambur Teatro in collaborazione con Ateatro e Centro Sperimentale Accademia Eleonora Duse
Miglior film: ex-aequo LOOK BACK di Hirokazu Koreeda, SHUMEI: THE LIVING LEGACY OF KABUKI di Takashi Miike
Miglior artista multi-disciplinare: ANATOLIJ VASIL'EV nel film DAU di Ilya Khrzhanovsky

 

Premio CinemaSarà | Fondazione Cineteca Italiana di Milano
vincitore: LOOK BACK di Hirokazu Koreeda

 

Premio CROCE ROSSA ITALIANA | Croce Rossa Italiana
vincitore: 15/18 di Cédric Kahn

 

Premio Edipo Re | Edipo Re Srl Sociale
Premio attribuito dalla giuria ufficiale: MIA MERA STI ZOI TIS TZO: KEFALAIO FAIDRA (A DAY IN THE LIFE OF JO: CHAPTER PHAEDRA) di Jacqueline Lentzou
Premio attribuito dagli studenti e studentesse dell'università Ca' Foscari: NAZA di Yuval Abraham, Rachel Szor

 

Premio Fanheart3 | Associazione Fanheart3
Graffetta d’oro: PEAU D’HOMME di Léa Domenach
Nave d’Argento per la migliore OTP - One True Pairing: CHRIS & LEE da Wild Horse Nine di Martin McDonagh
XR Fan Experience: EMPIRE AT SEA di Peter Flaherty
Menzione d'onore: LOOK BACK di Hirokazu Koreeda

 

Premio FEDIC | Federazione Italiana dei Cineclub
Miglior film: SERPENTI di Roberto De Paolis Maino
Miglior cortometraggio: SE MAI LE COSE di Giulia Cosentino

 

Premio Speciale Film Impresa | Unindustria – Unione degli Industriali e delle imprese Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo
vincitore: UN BON PETIT SOLDAT di Stéphane Brizé

 

The International Critics Prize (FIPRESCI Prize) | FIPRESCI - International Federation of Film Critics
Miglior film del concorso Venezia 83: GA-NEUNG-HAN SA-RANG (POSSIBLE LOVE) di Lee Chang-dong
Miglior film di Orizzonti: THE COLOR OF THE SUN di Xavier Tera

 

Premio Giornate degli Autori (GDA Director's Award) | Giornate degli Autori 
vincitore: A VECES ME ENTRA TRISTEZA, OTRAS VECES REBELIÓN di María Aparicio

 

Premio Label Europa Cinemas | Giornate degli Autori
vincitore: UNE FEMME AUJOURD’HUI di Robert Guédiguian

 

Premio del Pubblico/People Choice’s Award | Giornate degli Autori
vincitore: BALCANICA di Nicola Sorcinelli

 

The Golden Globes Impact Prize for Documentary in Partnership with Artemis Rising Foundation | Think-Impact Production in partnership con Artemis Rising
vincitore: LISTY (LETTERS FROM THE SILENCED COUNTRY) di Andrei Kutsila

 

Green Drop Award| Green Cross Italia
vincitori: NAZA di Yuval Abraham, Rachel Szor e L’ESTRANEA di Paolo Strippoli

 

Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue | International Interchurch Film Organisation
vincitore: UN BON PETIT SOLDAT di Stéphane Brizé

 

Premio Lanterna Magica | Associazione Nazionale C.G.S.
vincitore: 15/18 di Cédric Kahn

 

Premio Leoncino d'Oro Agiscuola | Agiscuola/UNICEF
vincitore: NELSON SAN, ANATA WA HITO WO KOROSHIMASHITAKA? (MR. NELSON, DID YOU KILL PEOPLE?) di Shinya Tsukamoto
Segnalazione Cinema For UNICEF: NAZA di Yuval Abraham e Rachel Szor

 

Premio Carlo Lizzani | ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici
vincitore: BALCANICA di Nicola Sorcinelli

 

Premio Fabio Sartor| NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani
vincitori: GAIA MERLONGHI per La città dei vivi e PIERO USBERTI per Prima della guerra

 

Premio Francesco Pasinetti | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
vincitore: RITORNO A BUENOS AIRES di Marco Bechis
Miglior attrice protagonista: VANESSA SCALERA nel film Il fuoco che ti porti dentro
Miglior attore protagonista: ADRIANO GIANNINI nel film Ritorno a Buenos Aires
Premio Speciale: LA RAGAZZA CON LA LEICA di Alina Marazzi

 

Premio La Pellicola d'Oro | Associazione Culturale S.A.S.
Miglior capo macchinista: ROBERTO DI PIETRO per il film The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
Miglior operatore di macchina: LUIGI ANDREI per il film Succederà questa notte di Nanni Moretti
Menzione speciale per l’attività culturale e artistica sui mestieri e l'artigianato del cinema: LAURA DELLI COLLI

 

Premio Queer Lion | Associazione Queer Lion
Miglior Film con Tematiche Omosessuali e Queer Culture: QUEER EDWARD II di Theo Rollason e LONDON di Victor Di Marco, Márcio Picoli

 

Premio RB Casting | RB Casting
vincitore: EMANUELE MARIA DI STEFANO nel film La città dei vivi

 

Premio "Roma Film Award – Il Lazio per il cinema" | Fondazione Roma Lazio Film Commission
vincitore: ADRIANO GIANNINI

 

Gran Premio IWONDERFULL | Settimana Internazionale della Critica
vincitore: PRIMA DELLA GUERRA di Tommaso Usberti
Menzione speciale: EL FIN DE LOS TIEMPOS (THE END OF TIMES) di Bibiana Rojas Gómez, Juan David Cárdenas

 

Premio del Pubblico | Settimana Internazionale della Critica
vincitore: OUR SHARE OF SAND di Shalini Adnani

 

Premio Luciano Sovena | Settimana Internazionale della critica
vincitore: PRIMA DELLA GUERRA di Tommaso Usberti

 

Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia per il miglior contributo tecnico | Settimana Internazionale della Critica
vincitore: EL FIN DE LOS TIEMPOS (THE END OF TIMES) di Bibiana Rojas Gómez, Juan David Cárdenas

 

Premio al miglior cortometraggio SIC@SIC – Frame by Frame | Settimana Internazionale della Critica
vincitore: E-I-E-I-O di Noemi Arfuso
Menzione speciale: DOVE LE LACRIME ASPETTANO di Caterina Bertini, Blu Diego Fasoli

 

Premio alla miglior regia SIC@SIC – Stadion Video | Settimana Internazionale della Critica
vincitore: REVOLVER di Paoli De Luca

 

Premio al miglior contributo artistico SIC@SIC - Advista | Settimana Internazionale della Critica
vincitore: SE MAI LE COSE di Giulia Cosentino

 

Premio SIGNIS | SIGNIS International (World Catholic Association for Communication)
vincitore: LOOK BACK di Hirokazu Koreeda

 

Premio “Sorriso Diverso Venezia Award” | Dream On Srls
Miglior film straniero: UN BON PETIT SOLDAT di Stéphane Brizé
Migliore film italiano: RIDER di Roan Johnson, Davide Pavanello
Migliore regia under 35: NAZA di Yuval Abraham, Rachel Szor

 

Premio Soundtrack Stars | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e Free Event
Migliore colonna sonora: LA NIÑA e ALFREDO MADDALUNO per Il fuoco che ti porti dentro
Premio speciale per la colonna sonora: DANIEL PERBENTON per Ink
Soundtrack Stars Special Award: DANIEL BLUMBERG

 

Premio UNIMED | UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo
vincitore: LOOK BACK di Hirokazu Koreeda

Eventi collaterali

Premio Pietro Bianchi | Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani
vincitore: TINTO BRASS

 

Premio Robert Bresson | Fondazione Ente dello Spettacolo e Rivista del Cinematografo
vincitore: PEDRO COSTA

 

Premio Kineo | Associazione Culturale Kinéo
vincitore: VARI

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