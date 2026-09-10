Venice Production Bridge: i numeri della 15. edizione
3000 accreditati tra Industry Gold, Industry Trade e Industry Professional.
Il Venice Production Bridge
Il Venice Production Bridge ha visto svolgersi quest’anno la sua 15. edizione dal 3 settembre al 9 settembre 2026, nell’ambito della 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.
Punto di incontro consolidato e specializzato per tutti i professionisti del settore cinematografico, il 15. Venice Production Bridge ha totalizzato 3mila accreditati (di cui 1371 Industry Gold, 808 Industry Trade e 809 Industry Professional) tra le tipologie Industry Gold, Industry Trade e Industry Professional.
I programmi
VENICE GAP- FINANCING MARKET (4 - 6 settembre)
Il Venice Gap-Financing Market ha celebrato la sua tredicesima edizione nel 2026.
Per questa edizione sono stati presentati alla preselezione del Venice Gap-Financing Market 371 progetti (331 nel 2025) diretti da 413 registi, di cui 142 registe donne, 11 registi non binari e 260 registi uomini. Sono stati selezionati 51 progetti diretti da 59 registi, di cui 37 progetti di fiction e documentari e 14 progetti immersivi. Di questi, 23 sono stati realizzati da registe donne e 36 da registi uomini.
I 51 progetti di fiction, documentari e immersivi, più 11 progetti Biennale College Immersive e 3 Biennale College Cinema (fiction), compresi i progetti selezionati per il VPB Focus Grecia, sostenuto da EKKOMED Hellenic Film and Audiovisual Centre, e il VPB Focus Svizzera sostenuto da SWISS FILMS, sono stati presentati nell’arco di 3 giorni e sono stati organizzati 1402 incontri one-to-one.
BOOK ADAPTATION RIGHTS MARKET (4 - 6 settembre)
Il Book Adaptation Rights Market ha celebrato la sua undicesima edizione nel 2026.
30 case editrici e agenzie letterarie hanno partecipato a questa edizione. In totale sono stati organizzati più di 527 incontri one-to-one con produttori per la trasformazione dei diritti audiovisivi. Inoltre, sabato 5 settembre presso l’Hotel Excelsior è stato organizzato il panel “Stories Across Platforms: Crossover Strategies Between Books, Audio and Film”.
FINAL CUT IN VENICE (6 - 8 settembre)
Il Venice Production Bridge ha organizzato la quattordicesima edizione del suo programma Final Cut in Venice (6 - 8 settembre), il workshop a sostegno dei film in fase di post-produzione provenienti dall'Africa e dai paesi arabi (Iraq, Giordania, Libano, Palestina, Siria e Yemen).
Sono stati presentati 83 progetti diretti da 87 registi (25 diretti da registe donne e 62 da registi uomini), di cui 6 sono stati selezionati (2 diretti da registe donne e 4 da registi uomini).
Tra il 6 settembre e l’8 settembre 6 work in progress sono stati presentati in Sala Pasinetti (Palazzo del Cinema), seguiti da un Q&A, mentre l’8 settembre sono stati organizzati 40 incontri one-to-one tra i team dei progetti e potenziali finanziatori.
Gli altri progetti
MEET THE STREAMERS (6 – 7 settembre)
6 piattaforme di streaming, europee e internazionali, hanno partecipato al mercato e sono stati organizzati 171 incontri one-to-one, per proporre i loro servizi a distributori internazionali, agenti di diritti e professionisti del settore audiovisivo accreditati (Gold o Trade).
VPB LOCATIONS MARKET (7 - 8 settembre)
Il VPB Locations Market è stato inaugurato nel 2026. Questo nuovo progetto ha coinvolto 15 film commission e studi cinematografici di tutto il mondo, aiutando produttori e location manager a individuare non solo le migliori destinazioni, ma anche la combinazione ottimale di agevolazioni e incentivi finanziari. Per questa prima edizione si sono tenuti 152 incontri one-to-one il 7 e 8 settembre. Inoltre, il 7 settembre, presso l’Hotel Excelsior, Spazio Incontri, il Venice Production Bridge ha organizzato un panel dal titolo “What’s New in Film Commission Incentives”.
PANEL E EVENTI
Sono stati organizzati in totale 75 panel ed eventi, di cui 54 al Lido di Venezia e 21 alla Venice Immersive Island.
Tra questi vi sono 4 sessioni Meet the Creators alla Venice Immersive Island, con il sostegno di: Agog: The Immersive Media Institute, Netherlands Film Fonds and SEE NL; Medienboard Berlin-Brandenburg; SWISS FILMS.
VPB MARKET SCREENINGS
Quest’anno sono stati organizzati 50 VPB Market Screenings: 10 proiezioni di film provenienti da Venezia 83, 3 OPEN - Fuori Concorso, 5 Orizzonti, 1 Venezia Spotlight, 2 Giornate degli Autori, 1 Settimana della Critica, 6 Final Cut in Venice, 22 proiezioni per film non facenti parte della selezione ufficiale.
INDUSTRY CONSULTANCY MEETINGS (5 - 7 settembre)
Per il quarto anno consecutivo, registi e produttori partecipanti al Venice Production Bridge hanno avuto nuovamente l'opportunità di prenotare un incontro individuale di consulenza con il rinomato consulente di coproduzioni internazionali Katriel Schory.
Tra il 5 e il 7 settembre sono stati organizzati 40 incontri one-to-one tra produttori e registi con Katriel Schory. In aggiunta, è stata organizzata una masterclass per un gruppo selezionato di produttori emergenti.
SITO VPB
Dal 23 luglio al 9 settembre:
Ci sono stati 4.526 utenti che hanno fatto accesso il sito web di cui 2.178 accreditati Industry sono entrati nelle aree riservate del sito.
In totale il sito ha avuto 12.790 sessioni e 82.423 visualizzazioni.
Presenze al VPB
Il VPB ha accolto un numero considerevole di attori chiave del settore e con potere decisionale. I professionisti che hanno partecipato agli incontri one-to-one del Venice Gap-Financing Market, Book Adaptation Rights Market, Final Cut in Venice e alle proiezioni VPB sono stati produttori, distributori, finanziatori, istituzioni, emittenti, sales agents, esperti XR, di società quali A24, Academy Two, Ad Vitam, Adler Entertainment, Adok Films, Amazon MGM Studios, Apple, Arte France, Atlas V, Autlook Filmsales, BE TV, Banijay Studios International Holding, Bayerischer Rundfunk, BIM Distribuzione, BFI Distribution, BIM, BTeam Pictures, Canada Media Fund, Carlotta Films, Cattleya, CBS, Cercamon, Charades, Cherry Pickers Film Distribution, Ciné Canal Group, Cinéart, Cinecittà, CinemaLeap, Cinephil, Coproduction Office, Curzon Artificial Eye, DCM Film Distribution, Diaphana, Eagle Pictures, Elle Driver, Epicentre, Fandango, Film Movement, Film4, Films Boutique, Focus Features, Fremantle Media, Gaumont, Goodfellas, Gutek Film, Hanway Films, Haut et Court, Google, HBO Max, Heretic, I Wonder, Indiana Production, Iconoclast, Imagine Film Distribution, Indigo Films, Intramovies, Kinology, Latido, Le Pacte, Leone Film Group, Leonine Distribution, Lemming Film, Les Films du Losange, Lucky Red, Lumière, Madman Entertainment, Luxbox, Medusa Film, Mediaset Group, Medusa, Memento Distribution, MK2, Minerva Pictures, MUBI, NBC Universal International Ltd, New Europe Film Sales, Nordisk Film Productions, Notorious Pictures, Palace Films, Palomar, Pathé Films, Picturehouse Entertainment, Piper Film, Playtime, Pyramide International, Q Department/ Mach, Rai Cinema, Rapid Eye Movies, Razor Film Produktion, RT Features, Searchlight Pictures, September Film, Sky Italia, Sony, Strand Releasing, StudioCanal, StudioCanal UK, Studio Hamburg Production Group, Teodora, The Match Factory, Tempesta, The Walt Disney Company Italia, True Colours, TrustNordisk, Under the Milky Way, Vision Distribution, Vive Arts, Warner Bros. Discovery, Weltkino Filmverleih, Wild Bunch Germany, Wildside, X Verleih, ZDF German Television.
Hanno inoltre partecipato rappresentanti dei maggiori festival, mercati e istituti, quali Agog – The Immersive Media Institute, Austrian Films, Arri, Barbican Centre, Berlinale – Berlin International Film Festival, British Film Institute, Cannes Film Festival, Czech Audiovisual Fund, Danish Film Institute, Doha Film Insitute, DOK Leipzig, Edinburgh International Film Festival, EKKOMED - Hellenic Film and Audiovisual Center S.A, El Gouna Film Festival, Eurimages, , European Producers Club, EYE Filmmuseum, Festival International du Film de Marrakech, Film Fund Luxembourg, Film I Våst, Film Fest Hamburg, Film und Medienstiftung NRW, Filmfonds Wien, German Films, IFFR - International Film Festival Rotterdam, Internationale Münchner Filmwochen, Istanbul International Film Festival, Karlovy Vary International Film Festival, Les Arcs European Film Festival, Locarno Film Festival, Marché du Film Cannes, Luxembourg Film Fund, Medienboard Berlin Brandenburg, MOIN Film Fund Hamburg, Netherlands Film Fund, Norwegian Film Institute, PHI Centre, Red Sea Film Foundation, Red Sea International Film Festival, San Sebastian Film Festival, Sundance Institute, SXSW, SWISS FILMS, Sydney Film Festival, The Gotham Film & Media Institute, Thessaloniki Film Festival, Tribeca Film Festival, Unifrance, Viennale, Zagreb Film Festival e molti altri.